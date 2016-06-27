Мэр Сум снова недоволен директором департамента инфраструктуры

Тот докладывал о проработке вопроса об осуществлении мероприятий, которые сделают невозможным проезд транспорта по пешеходной дорожке вокруг озера Чеха.
- Мы предлагаем поставить там шлагбаум, - доложил чиновник.
- А как «А-Муссон» будет мусор вывозить? – поинтересовался мэр.
- Согласно графику, - начал было Г.Яременко.
- Как согласно графику? – возмутился мэр. – Туда столько труда вложено – дорожка, освещение, а там будут мусоровозы ездят. Что вы думали, когда ставили там контейнеры? Разве это ответ. Те, кто у нас там спортплощадки разбирают, разберут и ваш шлагбаум. Нужно не предложения вносить, а делом заниматься.
Директор департамента инфраструктуры не нашелся что ответить.
- Виталий Владимирович, - обратился мэр к начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства г-ну Шилову. – Что вы думаете?
- На 12-ом микрорайоне мы будем продолжать дорогу, там будет контейнерная площадка, - ответил тот. – Возле «Лавины» можно поставить. Пускай туда бросают.
- Правильно, и нужно всем сумчанам, которые там отдыхают, довести, где будут контейнеры, - продолжил мэр. – А кто будет мусорить, будет платить штраф. Доложите мне через неделю.
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