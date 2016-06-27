Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34526

Мэр Сум снова недоволен директором департамента инфраструктуры

Сегодня, 6 июня, Александр Лысенко снова отчитывал на аппаратном совещании в мэрии директора департамента инфраструктуры Григория Яременко.

Тот докладывал о проработке вопроса об осуществлении мероприятий, которые сделают невозможным проезд транспорта по пешеходной дорожке вокруг озера Чеха.

- Мы предлагаем поставить там шлагбаум, - доложил чиновник.

- А как «А-Муссон» будет мусор вывозить? – поинтересовался мэр.

- Согласно графику, - начал было Г.Яременко.

- Как согласно графику? – возмутился мэр. – Туда столько труда вложено – дорожка, освещение, а там будут мусоровозы ездят. Что вы думали, когда ставили там контейнеры? Разве это ответ. Те, кто у нас там спортплощадки разбирают, разберут и ваш шлагбаум. Нужно не предложения вносить, а делом заниматься.

Директор департамента инфраструктуры не нашелся что ответить.

- Виталий Владимирович, - обратился мэр к начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства г-ну Шилову. – Что вы думаете?

- На 12-ом микрорайоне мы будем продолжать дорогу, там будет контейнерная площадка, - ответил тот. – Возле «Лавины» можно поставить. Пускай туда бросают.

- Правильно, и нужно всем сумчанам, которые там отдыхают, довести, где будут контейнеры, - продолжил мэр. – А кто будет мусорить, будет платить штраф. Доложите мне через неделю.

Общество Мусорные контейнеры Пешеходная дорожка Чешка
view counter

По тематике

Вокруг Чешки сделают освещение на миллион
25.05.2017 17:04

Вокруг Чешки сделают освещение на миллион

Сумские коммунальщики принялись за благоустройство территории вокруг озера Чеха....

22.05.2017 14:48

В Сумах дорожку возле Чешки сделают пешеходной

Мусоровозам запретят ездить вокруг Чешки....

В Сумах городские власти отказались пока строить дорожку вдоль Псла
17.08.2016 10:39

В Сумах городские власти отказались пока строить дорожку вдоль Псла

Реконструкцию пешеходной дорожки вдоль дамбы между ТРЦ "Мануфактура" и ул. Прокофьева проводить не будут в этом году....

Сумчанами была поддержана петиция о постройке пешеходной дорожки вдоль дамбы между ТРЦ "Мануфактура" и ул. Прокофьева
07.07.2016 14:59

Сумчанами была поддержана петиция о постройке пешеходной дорожки вдоль дамбы между ТРЦ "Мануфактура" и ул. Прокофьева

Электронная петиция Татьяны Кулишовой «Построить пешеходную дорожку вдоль дамбы между ТРЦ "Мануфактура" и ул. Прокофьева» собрала 253 подписи сумчан....

В Сумах установили новые баки для раздельного сбора мусора
27.06.2016 15:53

В Сумах установили новые баки для раздельного сбора мусора

На прошедших выходных в городе появилось несколько новых контейнеров для сбора пластика, бумаги и пленки....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.