Под Орлом сумские священники попали в смертельную аварию

Сообщение о ДТП на пульт оперативного дежурного регионального центра управления в кризисных ситуациях поступило около 16 часов 5 июня. Авария произошла на федеральной трассе М-2 «Крым» близ поселка Альшанские Выселки в Орловском районе, пишет Российская газета.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, там столкнулись двигавшиеся по встречным полосам движения легковые автомобили Mercedes и «Таврия». Последнюю от удара буквально разорвало на части.
Сообщается о пяти пострадавших - двух водителях и трех пассажирах. Их состояние оценивается как тяжелое, они доставлены в больницы Орла. По факту ДТП проводится проверка.
Как стало известно «Данкору», в «Таврии» находились двое сумских священников и жена одного из них. В результате ДТП водитель Mercedes и один из сумчан погибли.
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