Под Орлом сумские священники попали в смертельную аварию В Орловской области (РФ) полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пять человек получили тяжелые травмы.

Сообщение о ДТП на пульт оперативного дежурного регионального центра управления в кризисных ситуациях поступило около 16 часов 5 июня. Авария произошла на федеральной трассе М-2 «Крым» близ поселка Альшанские Выселки в Орловском районе, пишет Российская газета.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, там столкнулись двигавшиеся по встречным полосам движения легковые автомобили Mercedes и «Таврия». Последнюю от удара буквально разорвало на части.

Сообщается о пяти пострадавших - двух водителях и трех пассажирах. Их состояние оценивается как тяжелое, они доставлены в больницы Орла. По факту ДТП проводится проверка.

Как стало известно «Данкору», в «Таврии» находились двое сумских священников и жена одного из них. В результате ДТП водитель Mercedes и один из сумчан погибли.