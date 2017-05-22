Мэр Сум нашел нелогичность в повышении маршруточного тарифа

Вопрос был поднят сегодня, 6 июня, во время аппаратного совещания в мэрии. Начальник транспортного отдела Сергей Яковенко доложил, что с 3 июня маршрутки поехали по новому тарифу в 4 гривны. При этом младшие школьники в учебный период ездят по льготной стоимости в 2 гривны.
- А почему только в учебный период? – переспросил мэр. – А что в летний месяцы у детей появляются деньги? Нелогично как-то получается. Нужно срочно подготовить изменения в решения исполкома и принять их.
Напомним, решения исполкома были приняты 16 мая, 1 июня были опубликованы на сайте мэрии, но только сейчас мэр заметил нелогичность ситуации.
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