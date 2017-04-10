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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44665

Депутат горсовета стала главной по образованию на Сумщине

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко своим распоряжением на должность директора Департамента образования и науки облгосадминистрации назначил Викторию Гробову.

Во время аппаратного совещания Викторию Гробову представил первый заместитель главы облгосадминистрации Александр Марченко. Пожелал ей успешной работы на новой должности.

Справка: Гробова Виктория Павловна имеет полное высшее образование (в 1996 году закончила Сумской государственный педагогический институт им. А. С. Макаренко по специальности «История», квалификация - учитель истории средней школы, в 2002 году закончила Национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение», квалификация - юрист). До назначения работала заместителем директора Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел.

Имеет степень доктора юридических наук, является профессором кафедры юридических дисциплин. Отмечена нагрудным знаком «Петр Могила» Министерства образования и науки Украины, почетной грамотой Министерства образования и науки Украины, знаком отличия МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины». С 2015 года = депутат Сумского горсовета от БПП «Солидарность».

Общество Виктория Гробова Департамент образования и науки Назначение Образование
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