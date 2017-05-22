В Сумах во время пожара спасли пожилую женщину 5 июня в 14:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании квартиры 5-этажного жилого дома в пер. Институтском в г. Сумы.

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей.

Через 8 минут пожарные прибыли на вызов. В этот момент образовалось сильное задымление во всем подъезде. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в квартиру и установили, что на кухне горит холодильник и кухонная мебель. При проведении разведки в одной из комнат была обнаружена хозяйка дома (1946 г.р.), которая находилась на кровати и не могла самостоятельно покинуть дымовую ловушку. Надев на пожилую женщину защитную маску, сотрудники Службы спасения с помощью носилок немедленно транспортировали ее на улицу и передали медикам. Женщина была госпитализирована в Сумскую городскую клиническую больницу №1. Параллельно проводилось тушение очага горения.

В 14:32 пожарные локализовали пожар, в 15:10 ликвидировали и не допустили распространения пламени на всю квартиру. Всего на место происшествия привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждены холодильник, кухонная мебель.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов прежде всего проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.