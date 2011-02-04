Сумские спасатели провели демеркуризацию квартиры 6 июня в 3:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр в пятиэтажном доме по ул. Сумско-Киевских дивизий в г. Сумы, в результате чего произошел разлив ртути в одной из квартир.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, измерительный прибор разбила ребенок хозяев квартиры. По прибытии на вызов спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию помещения.

Помните - ртуть ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки, это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по телефону «101».