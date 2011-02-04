Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3055

Сумские спасатели провели демеркуризацию квартиры

6 июня в 3:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр в пятиэтажном доме по ул. Сумско-Киевских дивизий в г. Сумы, в результате чего произошел разлив ртути в одной из квартир.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, измерительный прибор разбила ребенок хозяев квартиры. По прибытии на вызов спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию помещения.

Помните - ртуть ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки, это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по телефону «101».

Общество Ртуть
view counter

По тематике

24.01.2017 12:03

В Сумах спасатели собрали ртуть в жилом доме

23 января в 17:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр, в результате чего произошел...

16.05.2013 11:54

На Сумщине в электричке нашли ртуть

Остатки опасного металла нашли в пригородном поезде на станции «Ромны»....

25.09.2012 08:56

Под Сумами нашли «залежи» ртути

На прошлой неделе в районе «Сумыжелезобетона» была обнаружена партия выброшенных промышленных термометров, содержащих ртуть....

20.06.2011 08:40

В Ромнах изъяли ртуть

Сотрудники МЧС Украины изъяли около 1 килограмма ртути в одном из частных домовладений Ромен....

04.02.2011 17:18

На Сумщине начался сезон разбиения градусников

Только за последнюю неделю в области было зафиксировано пять случаев разлития ртути....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.