На Сумщине полиция задержала мошенника-взяточника 10 тысяч гривен требовал и получил ранее судимый житель Шостки от своей знакомой за содействие в условно-досрочном освобождении ее мужа из мест лишения свободы.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о вымогательстве денег обратилась 27-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что знакомый требует от нее 10 000 гривен для решения вопроса об условно-досрочного освобождения ее мужа с пенитенциарного заведения.

«Проведя ряд необходимых оперативных мероприятий, наши сотрудники задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Шостки во время получения им второго транша оговоренных денег, а именно 2000 гривен, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Накануне заявительница уже передала подозреваемому 8000 гривен».

По словам задержанного, таким образом он пытался обмануть знакомую, а ранее полученные от нее деньги уже потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В отношении него открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» и ч. 2 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.