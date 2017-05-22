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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59173

В суд поступил еще один иск против повышения маршруточного тарифа

В Заречный районный суд г. Сумы поступил иск об отмене тарифа на услуги по перевозке пассажиров.

2 июня в суд поступил административный иск гражданина С. о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 260 от 16.05.2017 года «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор».

Определением суда судебное заседание назначено на 13 час. 20 мин. 16 июня 2017.

Председательствующий судья Грищенко О.В., сообщает пресс-служба суда.

Напомним, также 2 июня подобный иск поступил в Сумской районный суд от жительницы с. Косовщина и также о маршрутках ЧП «Согор».

Право Иски Подорожание проезда
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