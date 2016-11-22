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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4959

На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 17 тысяч

За май 2017 года инспекторским составом Управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Сумской области в ходе проведения мероприятий по охране водных биоресурсов разоблачили 45 нарушений правил рыболовств.

Изъяты 102,0 кг. незаконно добытой рыбы. У нарушителей изъято 90 единиц запрещенных орудий лова (сетки). Всего нанесено убытков рыбному хозяйству на сумму 17 276 грн. В суды области направлено 28 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Право Браконьерство
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Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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