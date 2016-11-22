На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 17 тысяч

Изъяты 102,0 кг. незаконно добытой рыбы. У нарушителей изъято 90 единиц запрещенных орудий лова (сетки). Всего нанесено убытков рыбному хозяйству на сумму 17 276 грн. В суды области направлено 28 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности.
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