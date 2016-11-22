На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 17 тысяч За май 2017 года инспекторским составом Управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Сумской области в ходе проведения мероприятий по охране водных биоресурсов разоблачили 45 нарушений правил рыболовств.

Изъяты 102,0 кг. незаконно добытой рыбы. У нарушителей изъято 90 единиц запрещенных орудий лова (сетки). Всего нанесено убытков рыбному хозяйству на сумму 17 276 грн. В суды области направлено 28 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности.