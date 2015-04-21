Сумские медики снова выиграли гонки бригад скорой помощи

В течение трех дней команды со всей Украины, а также бригады «скорых» с Литвы и Казахстана боролись за первенство в этом медицинских ралли. Кроме тестовых заданий, в этом конкурсе были инсценировки взрывов, ДТП и даже родов. Участвуя в ситуациях, максимально похожих на реальные, все 36 команд экстренной скорой помощи старались быстро и профессионально оказать медицинскую помощь мнимым потерпевшим.
По результатам соревнований первое место среди международных участников заняла команда из Казахстана, среди студенческих бригад - команда Тернопольского государственного медицинского университета, а среди украинских - команда Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Награждая победителей, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко отметил профессионализм всех участников ралли, обеспечила высокий уровень соревнований.
Напомним, в прошлом году на Харьковщине сумские медики также были лучшими.
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