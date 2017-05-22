Одному перевозчику в Сумах снизили тариф до 3 грн Сегодня, 6 июня, Заречный районный суд г. Сумы в рамках дела по иску принял постановление, которым остановила на время рассмотрения действие решения исполнительного комитета Сумского городского совета о повышении тарифа до 4 грн на маршрутах, которые обслуживает ЧП «Согор».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат и активист Александр Соколов, который и оказался тем истцом, о котором сообщалось ранее.

«Стоп # Грабительские # Тарифы»- !! НАША ПЕРВАЯ ПОБЕДА!!

Сегодня, 6 июня, Заречный районный суд города Сумы (судья Грищенко О.В.) в рамках дела по моему иску приняла постановление, которым остановила на время рассмотрения дела действие решение исполнительного комитета Сумского городского совета о повышении тарифа до 4 грн. на маршрутах, обслуживает ЧП «Согор», а именно: № 4, 5, 11, 12, 20, 22, 25, 26, 60.

С момента принятия указанного решения, перевозчик ЧП «Согор» не имеет права собирать с людей повышенный тариф.

Завтра, с самого утра, наша команда начнет проверку ЧП «Согор» по выполнению судебного решения, в случае его невыполнения - незаконные действия будут фиксироваться, а собранные материалы - передадим в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

С завтрашнего дня мы начинаем подавать в суд исковые заявления по другим решениям исполнительного комитета, которыми установлены грабительские тарифы.

! Спасибо за поддержку!», - написал А.Соколов.