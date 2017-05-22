Суми найдовше серед інших міст тримали найнижчий тариф на проїзд у маршрутках 1-го червня на офіційному сайті міської ради було опубліковано рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі. А 3-го червня сумчани почали сплачувати за проїзд 4 гривні.

Попри очевидну непопулярність цього рішення, варто зазначити — жителі інших українських міст вже давно платять за проїзд у маршрутках більше, аніж звичні для сумчан 3 гривні.

Так, згідно з порівняльною таблицею вартості розрахунків станом на 1 червня цього року, вартість проїзду у Вінниці, Чернівцях, Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших містах складає саме 4 гривні, причому в окремих містах – ще з минулого і навіть позаминулого року.

Жителі Одеси вже два роки поспіль за поїздку у маршрутному таксі викладають по 5 гривень, а Кропивницького, від березня цього року – по 4,50 гривні. Починаючи з травня, по 5 гривень поїхали і пасажири маршруток у Житомирі.

За матеріалами www.media.sumy.ua

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