В Сумах полиция оперативно раскрыла грабеж Всего за день полиция раскрыла ограбление сумчанина.

5 июня, около 5 утра, неподалеку от одного из магазинов по проспекту Михаила Лушпы, двое неизвестных ограбили 32-летнего сумчанина. У своей жертвы злоумышленники отобрали сумку с личными вещами, документами, банковскими карточками и деньгами, а также мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативники полиции в тот же день установили личности 26-летнего и 29-летнего грабителей и задержали их. Полиция открыла уголовное производство ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.