Полиция оперативно раскрыла ночной разбой

Поздно ночью в полицию за помощью обратился 25-летний сумчанин и сообщил, что к нему на улице Харьковской подошли трое мужчин и, применив физическую силу, отобрали у него дорогой мобильный телефон и серебряную цепочку с двумя крестиками. Причиненный ущерб составляют 6000 гривен. Работники полиции сработали оперативно, и очень быстро нашли и задержали злоумышленников. Ими оказались 47-летний ранее судимый мужчина, его 27-летний сын и их 34-летний приятель. Вещественные доказательства изъяты. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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