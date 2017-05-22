Шосткинец обокрал своего собутыльника Дорогой мобильный телефон и банковскую карточку украл у своего нетрезвого товарища 40-летний житель Шостки.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже дорогого мобильного телефона и «кредитки» обратился 36-летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне они с приятелем в городе употребляли спиртное. В какой-то момент он задремал на скамейке во дворе многоэтажки, а когда проснулся - обнаружил пропажу товарища, а вместе с ним пропали и мобильный телефон и банковская карта.

Правоохранители опросили 40-летнего подозреваемого, однако тот свою вину отрицал. Признался в содеянном только после демонстрации видеозаписи с камеры видеонаблюдения банкомата, когда он снимал наличные с ворованной карты.

По словам подозреваемого, пин-код к финансовому документу он подсмотрел, когда пострадавший в его присутствии снимал наличные. Похищенный мобильный он успел отдать знакомым, а деньги, снятые с карточки, уже потратил на развлечения.

В отношении горе-приятеля правоохранители открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 185 «Кража» и ч. 1 ст. 357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение». За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.