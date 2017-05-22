В Ахтырке поймали велосипедных воров Ахтырские работники полиции разоблачили двух ранее судимых мужчин, которые похитили спортивный велосипед.

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением о краже велосипеда обратилась 50-летняя жительница города, которая сообщила, что обнаружила повреждение замка входной двери подсобного помещения в своем подъезде и отсутствие спортивного велосипеда. В ходе розыскных мероприятий по установлению личности преступника полицейским поступила оперативная информация, что похожий велосипед хочет продать местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Впоследствии правоохранители продавца задержали - им оказался 30-летний житель райцентра. Мужчина проживал в том же спальном районе, где был похищен двухколесник. Подозреваемый признался, что кражу совершил вместе со своим знакомым, также ранее судимым. Как пояснили оба приятеля, они хотели продать велосипед и использовать деньги на собственные нужды, так как нигде не работают.

Кроме того, один из них добровольно выдал правоохранителям еще и пакет с десятью граммами марихуаны, которого на тот момент имел в кармане и хранил для собственного потребления. Работники полиции изъятое вещество направили на исследование в экспертный отдел.

Обоим мужчинам объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Следовательно, за содеянное им грозит заключение от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.