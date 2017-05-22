За выходные полицейские поймали 14 воров С начала нынешнего года в Сумской полиция зарегистрировала 1447 краж, из которых раскрыла 894. Только за последние три выходных и праздничных дней правоохранители раскрыли девять краж, совершенных злоумышленниками, как в одиночку так и в составе группы из двух или трех человек.

Две группы «охотников» за металлом уличили на Ямпольщине и Конотопщине. Так, трое жителей города Дружба 24, 30, и 34 лет похитили с приусадебного участка местного жителя гидравлический ручной насос, нанеся владельцу ущерб на три тысячи гривен. Благодаря оперативным действиям местных правоохранителей, удалось не только найти злоумышленников, но и изъять у них похищенное имущество.

Еще трех жителей Конотопа 34, 35 и 36 лет полицейские разоблачили в совершении кражи части чугунной трубы, принадлежащий местному коммунальному предприятию, весом около 150 кг. Выкопав трубу, сообщники пытались сбыть ее в пункте приема металла, но на пути «старателям» стали правоохранители. Похищенную трубу изъято и по завершении соответствующих следственных действий будет возвращено владельцу.

В Кролевецком, Ахтырском и Белополськом районах на кражах металла «погорели» еще трое граждан. Добычей злоумышленников стали 200-литровый металлический бак, несколько алюминиевых оконных рам и 200-килограммовые механические весы.

Ахтырские полицейские разоблачили также двух воров комбикорма со складского помещения частного сельхозпредприятия. Ими оказались 19-летний юноша и его 18-летняя односельчанка. Вместе они украли со склада 300 кг комбикормовой муки.

В минувшие выходные сумские полицейские установили личность похитителя мобильного телефона, женской сумки и пакета с продуктами из автомобиля местного жителя. Им оказался 49-летний житель Кролевца.

В Недригайлове на краже мобильного телефона в местном кафе-баре попался 43-летний житель одного из сел района.

Шосткинские стражи порядка раскрыли кражу 300 гривен у местной пенсионерки. Вором оказался ее 24-летний знакомый, который накануне гостил у нее.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начаты следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.