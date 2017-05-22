Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:55219

«Согор» не сдается: появился проект решения о повышении тарифа до 5 грн

Сегодня, 6 июня, на сайте мэрии появился проект решения исполкома «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор».

В нем говорится о том, что стоимость проезда повышается до 5 грн, то есть он идентичен тому, который был зарегистрирован еще в январе, а затем и в марте 2017 года.

Вероятно, это связано с поданным иском против исполкома, которым сумчане хотят отменить решение исполкома именно по ЧП «Согор», которое связывают с мэром Сум Александром Лысенко.

Напомним, сегодня суд принял постановление, которым остановил на время рассмотрения действие решения исполнительного комитета Сумского городского совета о повышении тарифа до 4 грн на маршрутах, которые обслуживает ЧП «Согор».

Общество Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда Согор
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