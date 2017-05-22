«Согор» не сдается: появился проект решения о повышении тарифа до 5 грн

В нем говорится о том, что стоимость проезда повышается до 5 грн, то есть он идентичен тому, который был зарегистрирован еще в январе, а затем и в марте 2017 года.
Вероятно, это связано с поданным иском против исполкома, которым сумчане хотят отменить решение исполкома именно по ЧП «Согор», которое связывают с мэром Сум Александром Лысенко.
Напомним, сегодня суд принял постановление, которым остановил на время рассмотрения действие решения исполнительного комитета Сумского городского совета о повышении тарифа до 4 грн на маршрутах, которые обслуживает ЧП «Согор».
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