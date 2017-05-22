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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:1360

Суд мэрии не указ: проезд в маршрутках «Согора» по-прежнему по 4 грн

На сайте мэрии появилось разъяснение по поводу сегодняшнего определения Заречного райсуда от отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета.

Постановлением Заречного районного суда г. Сумы от 6 июня 2017 года по делу № 2а/591/414/17 в качестве обеспечения иска временно приостановлено действие решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.05.2017 № 260 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор» до решения дела по существу.

В то же время, учитывая, что тариф на перевозку является условием договора об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, стоимость проезда остается на прежнем уровне:

- стоимость одной пассажироперевозки - 4 грн;

- стоимость одной пассажироперевозки для детей 1-4 классов в учебный период - 2 грн.

Поэтому приостановление действия решения исполнительного комитета не влияет на силу договорных отношений.

Таким образом, просим сумчан учесть эту информацию при использовании городским пассажирским транспортом.

Для выяснения проблемных вопросов обращайтесь к перевозчикам, контактные данные которых размещены в салонах транспортных средств или в отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг по тел. 700-668, говорится в объяснении.

Напомним, сегодня, 6 июня, на сайте мэрии появился проект решения исполкома «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор».
В нем говорится о том, что стоимость проезда повышается до 5 грн, то есть он идентичен тому, который был зарегистрирован еще в январе, а затем и в марте 2017 года и принят 16 мая исполкомом с изменениями.

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