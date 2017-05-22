Представитель первой лиги на протяжении всего матча контролировал ход игры и забил по одному мячу в каждом из таймов. До перерыва отличился Олейник, который обокрал защитника и с острого угла переиграл Лукаша. Зарянцы апеллировали в сторону арбитра о нарушении со стороны забившего гол, однако Бойко на все уговоры никак не отреагировал. Второй мяч случился после ошибки Николая Златова при передаче назад, Яровенко оказался раньше голкипера на мяче и упал. Пенальти сам пострадавший и реализовал.
Матчу очень не хватало скоростей, однако при этом, моментов было создано значительно больше, чем забито голов. Но больше, ни одним, ни другим реализовать свои шансы не удалось.
Ответный поединок состоится на поле "Балкан" и пройдет уже 10 июня.
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