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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23180

Жителям Курского микрорайона будут развозить техническую воду (график)

На время остановки Тополянского водозабора жителям Курского микрорайона будут подвозить техническую воду.

В среду, 7 июня, для ликвидации аварийной ситуации на водопроводной сети и подключения вновь построенных водопроводных сетей будет временно приостановлена работа Тополянского водозабора.

Водозабор не будет работать с 1.00 7 июня до завершения работ.

На это время прекращено водоснабжение домов Курского микрорайона, Веретеновки, с. Н. Песчаное, ул. Юрия Ветрова, ул. Тополянская и прилегающих к ним.

Для жителей указанных территорий будет организован подвоз технической воды.

График развоза технической воды

К сведению

Графік розвозу технічної води на 7 червня 2017 року

 

№ п/п

Адреса

Об’єкт

Час

№ авто.

1

вул. Ковпака, 22

Комунальна установа Сумська обласна дитяча клінічна лікарня

10:00

1

2

вул. Ковпака, 20

Сумський пансіонат для ветеранів війни і праці

10:30

1

3

вул. Ковпака, 24

Обласний комунальний заклад - Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни

11:00

1

4

вул. Ковпака, 30

Комунальний заклад СОР ”Сумський обласний кардіологічний диспансер”

11:30

1

5

вул. Ковпака, 18

Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер

12:00

1

6

вул. Ковпака, 37

КЗ СОР Сумський дитячий будинок імені С.П.Супруна

14:00

1

7

Веретенівська вулиця, 1

Коледж Сумського аграрного  університету

14:30

1

8

пров. Березовий, 28

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»

15:00

1

9

вул. Робітниче селище 14.

Центр реінтеграції бездомних осіб

09:45

2

10

пр-т Курский, 141

Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти інноваційних технологій м.Суми

10:30

2

11

пр-т Курский, 139

Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг

11:00

2

12

вул. Ковпака, 7

Міська клінічна поліклініка №4

11:30

2

13

с. Піщане,

вул. Шкільна, 26

Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

13:30

2

14

с. Піщане,

вул. Кооперативна, 2

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 35 "Дюймовочка"

14:30

2

15

вул. Л. Українки, 23

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка

10:00

3

16

вул. Л. Українки, 2/1

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка"

10:30

3

17

пр-т. Курський, 49

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок"

11:15

3

18

вул. Ковпака, 25

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце"

13:30

3

19

вул. Ковпака, 27

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик"

13:30

3

20

вул. Романа Атаманюка, 13а

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка"

14:30

3

Також повідомляємо, що у разі необхідності 7 червня  2017 року з 18:00 до 19:30 буде організовано розлив ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ (заборонено до вживання та приготування їжі) за наступними адресами:

  1. пр-т. Курський, 45 (біля арки)
  2. Ковпака, 15
  3. вул. Новорічна, 8 (біля  супермаркету «АТБ»)

Розлив ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ (заборонено до вживання та приготування їжі) за адресою пр-т Курський, 133 (курський ринок) буде організовано 7 червня 2017 року з 12:00 до 19:30 з періодичними перервами для поповнення цистерни.

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