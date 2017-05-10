Жителям Курского микрорайона будут развозить техническую воду (график)

Графік розвозу технічної води на 7 червня 2017 року

№ п/п Адреса Об’єкт Час № авто. 1 вул. Ковпака, 22 Комунальна установа Сумська обласна дитяча клінічна лікарня 10:00 1 2 вул. Ковпака, 20 Сумський пансіонат для ветеранів війни і праці 10:30 1 3 вул. Ковпака, 24 Обласний комунальний заклад - Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни 11:00 1 4 вул. Ковпака, 30 Комунальний заклад СОР ”Сумський обласний кардіологічний диспансер” 11:30 1 5 вул. Ковпака, 18 Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер 12:00 1 6 вул. Ковпака, 37 КЗ СОР Сумський дитячий будинок імені С.П.Супруна 14:00 1 7 Веретенівська вулиця, 1 Коледж Сумського аграрного університету 14:30 1 8 пров. Березовий, 28 Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» 15:00 1 9 вул. Робітниче селище 14. Центр реінтеграції бездомних осіб 09:45 2 10 пр-т Курский, 141 Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти інноваційних технологій м.Суми 10:30 2 11 пр-т Курский, 139 Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг 11:00 2 12 вул. Ковпака, 7 Міська клінічна поліклініка №4 11:30 2 13 с. Піщане, вул. Шкільна, 26 Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 13:30 2 14 с. Піщане, вул. Кооперативна, 2 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 "Дюймовочка" 14:30 2 15 вул. Л. Українки, 23 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка 10:00 3 16 вул. Л. Українки, 2/1 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка" 10:30 3 17 пр-т. Курський, 49 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" 11:15 3 18 вул. Ковпака, 25 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце" 13:30 3 19 вул. Ковпака, 27 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" 13:30 3 20 вул. Романа Атаманюка, 13а Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка" 14:30 3

Також повідомляємо, що у разі необхідності 7 червня 2017 року з 18:00 до 19:30 буде організовано розлив ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ (заборонено до вживання та приготування їжі) за наступними адресами:

пр-т. Курський, 45 (біля арки) Ковпака, 15 вул. Новорічна, 8 (біля супермаркету «АТБ»)

Розлив ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ (заборонено до вживання та приготування їжі) за адресою пр-т Курський, 133 (курський ринок) буде організовано 7 червня 2017 року з 12:00 до 19:30 з періодичними перервами для поповнення цистерни.