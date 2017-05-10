Жителям Курского микрорайона будут развозить техническую воду (график)

В среду, 7 июня, для ликвидации аварийной ситуации на водопроводной сети и подключения вновь построенных водопроводных сетей будет временно приостановлена работа Тополянского водозабора.
Водозабор не будет работать с 1.00 7 июня до завершения работ.
На это время прекращено водоснабжение домов Курского микрорайона, Веретеновки, с. Н. Песчаное, ул. Юрия Ветрова, ул. Тополянская и прилегающих к ним.
Для жителей указанных территорий будет организован подвоз технической воды.
График развоза технической воды
№ п/п
Адреса
Об’єкт
Час
№ авто.
1
вул. Ковпака, 22
Комунальна установа Сумська обласна дитяча клінічна лікарня
10:00
1
2
вул. Ковпака, 20
Сумський пансіонат для ветеранів війни і праці
10:30
1
3
вул. Ковпака, 24
Обласний комунальний заклад - Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни
11:00
1
4
вул. Ковпака, 30
Комунальний заклад СОР ”Сумський обласний кардіологічний диспансер”
11:30
1
5
вул. Ковпака, 18
Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер
12:00
1
6
вул. Ковпака, 37
КЗ СОР Сумський дитячий будинок імені С.П.Супруна
14:00
1
7
Веретенівська вулиця, 1
Коледж Сумського аграрного університету
14:30
1
8
пров. Березовий, 28
Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
15:00
1
9
вул. Робітниче селище 14.
Центр реінтеграції бездомних осіб
09:45
2
10
пр-т Курский, 141
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти інноваційних технологій м.Суми
10:30
2
11
пр-т Курский, 139
11:00
2
12
вул. Ковпака, 7
Міська клінічна поліклініка №4
11:30
2
13
с. Піщане,
вул. Шкільна, 26
Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
13:30
2
14
с. Піщане,
вул. Кооперативна, 2
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 "Дюймовочка"
14:30
2
15
вул. Л. Українки, 23
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка
10:00
3
16
вул. Л. Українки, 2/1
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка"
10:30
3
17
пр-т. Курський, 49
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок"
11:15
3
18
вул. Ковпака, 25
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце"
13:30
3
19
вул. Ковпака, 27
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик"
13:30
3
20
вул. Романа Атаманюка, 13а
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка"
14:30
3
Також повідомляємо, що у разі необхідності 7 червня 2017 року з 18:00 до 19:30 буде організовано розлив ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ (заборонено до вживання та приготування їжі) за наступними адресами:
Розлив ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ (заборонено до вживання та приготування їжі) за адресою пр-т Курський, 133 (курський ринок) буде організовано 7 червня 2017 року з 12:00 до 19:30 з періодичними перервами для поповнення цистерни.
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