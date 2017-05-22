Как правильно ездить в маршрутках по 3 гривны Сумские активисты призывают сумчан бороться за свои права и ездить в маршрутках ЧП «Согор» по старой цене.

Инструкцию опубликовал на своей странице в фейсбуке адвокат Александр Соколов, который подал в суд против решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках до 4 грн.

«Первое: прочитайте внимательно это сообщение, и распечатайте постановление суда.

Это постановление приостанавливает действие решения исполкома о повышении тарифа на маршрутках, которые обслуживает компания «Согор».

Еще раз: с этого момента решение о 4 гривнах ОСТАНОВЛЕНО судом!

Решения судов обязательны к исполнению независимо от каких-либо договоров.

Второй шаг - возьмите с собой распечатанную решение суда, и имейте при себе всегда, когда садитесь в маршрутку.

Третий: платите за проезд по тарифу 3 грн на маршрутах № 4, 5, 11, 12, 20, 22, 25, 26, 60, а на любые «выступления» маршруточников - демонстрируйте им судебное решение и поинтересуйтесь, они реально готовы нести уголовную ответственность за невыполнение решений суда?

Убежден, таких «смельчаков» найдется немного», - написал А.Соколов.

Другие активисты предлагают вызывать патрульную полицию по номеру «102», если водители указанных маршруток откажутся везти по 3 грн.