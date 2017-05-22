Как правильно ездить в маршрутках по 3 гривны

Инструкцию опубликовал на своей странице в фейсбуке адвокат Александр Соколов, который подал в суд против решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках до 4 грн.
«Первое: прочитайте внимательно это сообщение, и распечатайте постановление суда.
Это постановление приостанавливает действие решения исполкома о повышении тарифа на маршрутках, которые обслуживает компания «Согор».
Еще раз: с этого момента решение о 4 гривнах ОСТАНОВЛЕНО судом!
Решения судов обязательны к исполнению независимо от каких-либо договоров.
Второй шаг - возьмите с собой распечатанную решение суда, и имейте при себе всегда, когда садитесь в маршрутку.
Третий: платите за проезд по тарифу 3 грн на маршрутах № 4, 5, 11, 12, 20, 22, 25, 26, 60, а на любые «выступления» маршруточников - демонстрируйте им судебное решение и поинтересуйтесь, они реально готовы нести уголовную ответственность за невыполнение решений суда?
Убежден, таких «смельчаков» найдется немного», - написал А.Соколов.
Другие активисты предлагают вызывать патрульную полицию по номеру «102», если водители указанных маршруток откажутся везти по 3 грн.
Маршрутки ЧП «Согор» отказываются везти сумчан по 3 гривны....
Сегодня, 6 июня, на сайте мэрии появился проект решения исполкома «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах...
Сегодня, 6 июня, Заречный районный суд г. Сумы в рамках дела по иску принял постановление, которым остановила на время рассмотрения...
На странице отдела транспорта и связи Сумского горсовета в фейсбуке появилось сообщение об иске к исполкому от жительницы с. Косовщина,... 1
В Сумской районный суд поступил иск об отмене тарифа на услуги по перевозке пассажиров....