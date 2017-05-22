Активисты и «Согор» пишут друг на друга заявления в полицию Маршрутки ЧП «Согор» отказываются везти сумчан по 3 гривны.

Сегодня, 7 июня, сумские активисты зафиксировали факт отказа водителя маршруток ЧП «Согор» везти сумчан по 3 гривны, согласно постановлению Заречного районного суда, которым приостановлено соответствующе решение исполкома о повышении стоимости проезда до 4 грн.

Они вызвали полицию. На место происшествия на конечной на ул. Ковпака приехал представитель ЧП «Согор», который заявил, что активисты мешать работать его водителям и пишет заявление на активистов.