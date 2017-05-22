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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3089

Пограничники задержали нарушителя госграницы с ГСМ

Сегодня в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу горюче-смазочных материалов.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль с помощью прибора тепловизионного наблюдения в непосредственной близости от госграницы на направлении между российским населенным пунктом Прилесье и украинским Степок обнаружил и задержал гражданина Украины.

Мужчина, который оказался жителем приграничья, незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины с двумя 25-литровыми пластиковыми канистрами, наполненными дизельным топливом.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на 40-летнего нарушителя составлены соответствующие административные материалы. Груз дизельного топлива, общий объем которого составил 50 литров, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.

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