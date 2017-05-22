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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05182

5 лет дали рецидивисту, который избил сожительницу за кражу 50 грн

К 5 годам лишения свободы осужден мужчина, который избил свою сожительницу за присвоение 50 грн.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении ранее неоднократно судимого 52-летнего жителя Лебединского района, избившего свою сожительницу.

Событие состоялось 18 июня 2016 года в Сумском районе. Обвиняемый, заподозрив свою сожительницу в присвоении 50 грн, несколько раз ударил ее в живот. Женщина получила разрыв селезенки, в дальнейшем этот орган ей удалили. Согласно заключению эксперта, травма потерпевшей опасна для жизни и относится к категории тяжких телесных повреждений.

Как сообщил прокурор отдела Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко, по решению суда обвиняемый признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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