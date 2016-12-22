Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0193

В Сумах пройдет семинар для переселенцев

24-25 июня полтавский офис «КрымСОС», при поддерже УВКБ ООН, собирает активистов среди переселенцев и организаций, помогающих переселенцам на двухдневный семинар в Сумах.

На мероприятии специалисты научат находить ресурсы для реализации социальных проектов, работать в социальных сетях.

Семинар направлен на улучшение способности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) влиять на решение собственных проблем и проблем сообществ, в которых они живут.

В течение двух дней приглашенные тренеры и специалисты КрымСОС будут учить:

- Как составить удачную проектную заявку и подать ее. 

- Всем этапам фандрейзинга для установления долгосрочных отношений со спонсорами и грантодателями.

- SMM для общественного сектора и как освещать деятельность инициативы в МЕДИА.

В практической части мероприятия участники попробуют себя в написании грантовой заявки, смогут коллективно проанализировать ее и получить рекомендации. Кроме основной программы, каждый сможет рассказать о деятельности своей организации или инициативной группы и обменяться опытом.

Заявки на участие могут подать активные переселенцы, проживающие на территории Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях, а также представители общественных организаций, работающих с переселенцами в указанных регионах.

Участие в семинаре бесплатное, однако количество мест ограничено. Просим всех желающих заполнить анкету http://bit.ly/2kLBiqghttp://bit.ly/2kLBiqg. Вашу регистрацию будет подтверждено письмом-приглашением на мероприятие.

Организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и проезд. Контакты для справок: community@krymsos.com.

Мероприятие организовано при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.

Общество Переселенцы
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