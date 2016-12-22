В Сумах пройдет семинар для переселенцев

На мероприятии специалисты научат находить ресурсы для реализации социальных проектов, работать в социальных сетях.
Семинар направлен на улучшение способности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) влиять на решение собственных проблем и проблем сообществ, в которых они живут.
В течение двух дней приглашенные тренеры и специалисты КрымСОС будут учить:
- Как составить удачную проектную заявку и подать ее.
- Всем этапам фандрейзинга для установления долгосрочных отношений со спонсорами и грантодателями.
- SMM для общественного сектора и как освещать деятельность инициативы в МЕДИА.
В практической части мероприятия участники попробуют себя в написании грантовой заявки, смогут коллективно проанализировать ее и получить рекомендации. Кроме основной программы, каждый сможет рассказать о деятельности своей организации или инициативной группы и обменяться опытом.
Заявки на участие могут подать активные переселенцы, проживающие на территории Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях, а также представители общественных организаций, работающих с переселенцами в указанных регионах.
Участие в семинаре бесплатное, однако количество мест ограничено. Просим всех желающих заполнить анкету http://bit.ly/2kLBiqghttp://bit.ly/2kLBiqg. Вашу регистрацию будет подтверждено письмом-приглашением на мероприятие.
Организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и проезд. Контакты для справок: community@krymsos.com.
Мероприятие организовано при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.
Сумской центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости накануне 8 Марта начал акцию, в рамках которой участники АТО и переселенцы с...
Специалисты Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области во время ревизии законности назначения, начисления и выплаты всех видов социальной помощи,...
Благотворительный фонд «Каритас Украина» начинает новую волну проекта «Поддержка предпринимателей среди ВПЛ», который призван помочь переселенцам открыть или восстановить свое...
С 12 января в Сумском государственном университете проходят обучающие тренинги по основам самозанятости, микропредпринимательства и повышения квалификации в рамках проекта...
Общественная организация «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины» приглашает внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории Сумской области, принять участие в проекте...