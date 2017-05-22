В Сумах ночью горела 14-этажка Сумские спасатели ликвидировали пожар в 14-этажном жилом доме.

7 июня в 00:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в четырнадцатиэтажном жилом доме по ул. Героев Крут в г. Сумы. По вызову были направлены 2 автоцистерны 2-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что горение происходит на техническом этаже многоэтажки. Горели легковоспламеняющиеся строительные материалы и бытовой мусор, существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 1:45 пожар удалось локализовать, а в 1:56 ликвидировать.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 человек личного состава и 4 единицы техники.

Благодаря своевременному выявлению пожара и оперативной работе специалистов Службы спасения пожар удалось ликвидировать в начальной стадии, а материальный ущерб свести к минимуму.