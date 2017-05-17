Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:138

В Ахтырке ночью застрелили игромана

Злоумышленник из пистолета смертельно травмировал местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Весь личный состав полиции области ориентирован на его розыск.

Событие произошло 6 июня в г. Ахтырка в 1.30 ночи. В помещение Украинской национальной лотереи по ул. Армейской, 74, зашел мужчина в маске и произвел выстрел в одного из посетителей заведения, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался. Полицейские, приехавшие по вызову, установили личность погибшего. Им оказался 48-летний местный житель, который в свое время имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины (мошенничество).

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (убийство). Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника. Известно, что последний имел рост около 180 см, был в капюшоне с закрытым лицом.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам, которые владеют информацией, которая может способствовать раскрытию преступления, сообщить об этом в Ахтырского отдела полиции или по телефонам: (05446) 2-33-44, 099-262-15-78 или 102 (с мобильного бесплатно), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Убийство
view counter

По тематике

В Ахтырке появились динозавры
31.05.2017 11:12

В Ахтырке появились динозавры

Контактные скульптуры, изготовленные местными умельцами, уже третий день обживают городской парк Ахтырки....

31.05.2017 09:41

В Сумах дали 12 лет за убийство из ревности

К 12 годам лишения свободы осудили сумчанина, который из ревности лишил жизни своего товарища....

Расстрелянный сегодня в Киеве оказался экс-кандидатом в нардепы от Сумщины
30.05.2017 11:20

Расстрелянный сегодня в Киеве оказался экс-кандидатом в нардепы от Сумщины

Сегодня, 30 мая, в Киеве убит уроженец Ахтырского района Виктор Панков....

25.05.2017 12:11

В Глухове пьяная драка привела к убийству

Драка, в ходе которой житель Глухова до смерти избил своего товарища, возникла после длительного «застолья». Несмотря на усилия медиков, пострадавший...

17.05.2017 12:24

В Киеве арестовали сумчанина, который убил посетителя развлекательного заведения

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 Печерский райсуд столицы избрал для 28-летнего сумчанина, который в одном из развлекательных заведений на...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.