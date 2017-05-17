В Ахтырке ночью застрелили игромана Злоумышленник из пистолета смертельно травмировал местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Весь личный состав полиции области ориентирован на его розыск.

Событие произошло 6 июня в г. Ахтырка в 1.30 ночи. В помещение Украинской национальной лотереи по ул. Армейской, 74, зашел мужчина в маске и произвел выстрел в одного из посетителей заведения, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался. Полицейские, приехавшие по вызову, установили личность погибшего. Им оказался 48-летний местный житель, который в свое время имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины (мошенничество).

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (убийство). Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника. Известно, что последний имел рост около 180 см, был в капюшоне с закрытым лицом.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам, которые владеют информацией, которая может способствовать раскрытию преступления, сообщить об этом в Ахтырского отдела полиции или по телефонам: (05446) 2-33-44, 099-262-15-78 или 102 (с мобильного бесплатно), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.