В Сумах из-за порыва отключили воду на Химгородке КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по ул. Ахтырской.

В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Ахтырская, 19 сегодня, 7 июня, с 11:15 прекращена подача воды в дома №№ 15, 18, 19, 19/2, 19/3, 19/4, 20 по ул. Ахтырская. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.