В Сумах из-за порыва отключили воду на Химгородке

В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Ахтырская, 19 сегодня, 7 июня, с 11:15 прекращена подача воды в дома №№ 15, 18, 19, 19/2, 19/3, 19/4, 20 по ул. Ахтырская. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Для ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Ахтырская, 19 сегодня, 7 июня, с 16:00 приостановлена работа Пришибского...
КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью работу Лучанского водозабора будет приостановлено....
На время остановки Тополянского водозабора жителям Курского микрорайона будут подвозить техническую воду....
Со вторника, 6 июня, возможны перебои с водоснабжением в домах Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул. Тополянская и прилегающих к...
КП «Горводоканал» сообщает о проведении ремонтных работ по устранению порыва....