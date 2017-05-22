Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42149

Полицейские поймали студента-повара, который украл книги из «АТБ»

Две кулинарные книги украл из супермаркетов 19-летний студент-повар.

К работникам Роменского отдела полиции с сообщением о краже обратился руководитель одного из супермаркетов города. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник украл с рекламного прилавка две книги известного кулинара стоимостью 500 гривен каждая, что зафиксировала камера видеонаблюдения.

Работники полиции начали проверку, а, просмотрев видеозапись, установили личность подозреваемого - 19-летнего студента одного из учебных заведений города, который как раз овладевает профессией повара. В содеянном парень сразу признался. Оправдываясь, объяснил, что хорошо знал об известной кулинарной книге, которую хотя и можно было приобрести, приняв участие в акции, но решил пойти легким путем и украсть ее. В магазин, говорит, зашел, чтобы посмотреть рецепты в книге, а убедившись, что вокруг нет людей, спрятал книгу под одежду, взял семена, за которые и рассчитался.

Однако одной книги парню оказалось мало, и он снова пошел в магазин, чтобы украсть еще одну. Первую книгу злоумышленник подарил близкой родственнице, а другую - своему преподавателю, которая его учила.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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