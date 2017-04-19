В Шостке полицейские оперативно задержали грабителя Около часа понадобилось полицейским, чтобы задержать 28-летнего грабителя, который ночью напал на прохожего.

Ночью в Шосткинский отдел полиции с заявлением об ограблении обратился 33-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что когда он возвращался домой, во дворе многоэтажки на него напал неизвестный, избил его и забрал барсетку с мобильным телефоном и 600 гривнами.

«Принятыми неотложными оперативными мероприятиями злоумышленника удалось задержать по« горячим следам», - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. - Задержанному 28 лет, он уже имеет судимость за совершение подобного преступления. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него мобильный телефон потерпевшего и деньги, а вот барсетку он успел выбросить».

Уголовное производство открыто по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж» и уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.