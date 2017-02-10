Смертельный взрыв в Шостке: комиссия Гоструда разобралась Рассмотрев в ходе специального расследования все возможные обстоятельства и причины трагедии на КП «ШКЗ «Импульс», экспертная комиссия Управления Гоструда в Сумской области пришла к выводу, что основной причиной данного несчастного случая является инициация взрывоопасного вещества в ходе его взвешивания в результате механического воздействия.

Напомним, что трагедия произошла 14 марта 2017 года на территории одного из цехов КП «ШКЗ «Импульс». Во время взвешивания веществ произошло возгорание, в результате которого была травмирована аппаратчик приготовления смесей. Жизнь 40-летней женщины спасти не удалось.

Расследование несчастного случая на предприятии проводилось специальной комиссией, в состав которой вошли специалисты Управления Гоструда в Сумской области, ВВД Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Шостка, Департамента государственного концерна «Укроборонпром», КП «ШКЗ «Импульс», объединенного комитета профсоюза КП «ШКЗ «Импульс» по вопросам охраны труда, Центрального совета профсоюзов работников оборонной промышленности Украины.

Вообще операция взвешивания компонентов проводится поочередно в отдельных бронированных кабинах, дистанционно за бронированным щитом. Ведь эти компоненты - инициаторы, являются очень чувствительными к удару, трению, надколу и огня. После чего взвешенные вещества засыпаются в специальные емкости, изготовленные из токопроводящего материала для дальнейшего смешивания.

Характеристика травмы погибшей подтверждает, что механическое воздействие на вещество имело место при попытке работницы собрать рассыпанный компонент на столе или весах в ходе выполнения его взвешивания, что категорически противоречит инструкции. Кроме того, справедливость данного вывода подкрепляется результатами оценки фрагментов устройства взвешивания, оставшиеся после взрыва.

Экспертной комиссией также были проанализированы превентивные мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, введенные предприятием. Так, перед началом работы аппаратчик проходит медицинский осмотр в медпункте предприятия, ежедневный повторный инструктаж по охране труда в мастера смены, переодевается в спецодежду и специальную обувь, обеспечивает отсутствие у себя на теле одежды из синтетики и украшений. Только в случае выполнения указанных действий и получения положительного результата измерений величины сопротивления человека, работник допускается к выполнению своих обязанностей.

Но следует обратить внимание на недостаточность перечисленных методов защиты работников при выполнении работ с повышенной опасностью, как раз к которым относится приготовления смесей взрывоопасных компонентов. Ведь на КП «ШКЗ «Импульс» подобный несчастный случай произошел также 7 сентября 2016 года во время смешивания продукта в смесителе. В результате взрыва аппаратчица получила ожоги площадью 30% поверхности тела, ожоговый шок средней тяжести. В ходе специального расследования несчастного случая комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной срабатывания вещества стала техническое воздействие деревянной лопаткой, которой работала аппаратчик, на остатки компонента. Лопатка в свою очередь не была ни обернута марлей, смоченной в спирте, что является грубым нарушением инструкции.

Во избежание несчастных случаев и травмирования работников предприятию необходимо провести внеплановый инструктаж и проверку знаний соответствующего персонала, программой обучения аппаратчиков приготовления смесей предусмотреть практическое обучение на инертных материалах. Необходимо внести изменения в технологическую документацию, предусмотрев возможную аварийную ситуацию просыпания вещества в рабочей зоне. Следует усилить контроль за выполнением работ по отсыпке и взвешиванию инициаторов, сообщает пресс-служба ведомства.