В Сумах возле железной дороги нашли снаряд

Первый устаревший боеприпас в г. Сумы, возле железнодорожного пути, нашел накануне местный житель. Другой артснаряд неподалеку с. Мирное Ахтырского района, в лесопосадке, нашел местный житель на расстоянии 1,5 км от жилых домов.
Спасатели отмечают, что боеприпасы времен войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью - это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, полиции или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните: работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям!
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