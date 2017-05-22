«Солнечная поляна» приглашает на летний отдых База отдыха «Солнечная поляна», расположенная в селе Битица Сумского района, активно готовится к началу летней кампании-2017, старт которой состоится уже совсем скоро – 23 июня. Продлится оздоровительный марафон до 26 августа. Поэтому персонал заведения рассчитывает, что сможет принять всех желающих.

На текущий летний сезон запланированы шесть заездов по десять дней каждый. Первый будет проходить в течение 23 июня – 2 июля, второй – 4-13 июля, третий – 15-24 июля, четвертый – с 26 июля по 4 августа, пятый – 6-15 августа и заключительный, шестой – 17-26 августа.

«Солнечная поляна» – это удобный формат для тех, кто любит семейный релакс на лоне живописной природы. К услугам гостей базы – река, где можно вволю поплавать, позагорать, порыбачить, покататься на лодках или катамаранах. Еще одна наша выдающаяся достопримечательность – лес, который даже своим воздухом лечит. Отдыхающие всегда удивляются: всего 10 км от Сум, а такая самобытная красота! Дополнительными бонусами к этому станут сбалансированное и одновременно сытное трехразовое питание, познавательные экскурсии, разнообразные развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, заботливо распланированные профессиональными аниматорами. Кстати, интересно должно быть как взрослым, так и детям», – отмечает администратор базы отдыха Наталья Горбатенко.

«Солнечная поляна» является любимым местом отдыха работников ПАО «Сумское НПО» и его дочерних структур. Вместе с тем, база радушно примет других горожан и гостей нашего города. Традиционно отдыхающие смогут выбрать наиболее подходящие условия проживания. Это могут быть либо корпуса, либо же домики с удобствами или без них. От этого будет зависеть и стоимость летнего релакса. В частности, полная цена путевки установлена на уровне 5550 грн (если проживать в корпусе), 5050 грн (в домике с удобствами) и 3350 грн (в домике без удобств). Для сумских машиностроителей в свою очередь сохраняются льготные тарифы – они будут платить лишь 15% от вышеуказанной стоимости.

Более детально о подробностях загородного досуга на «Солнечной поляне» можно узнать по номеру 68-61-10 (ООО «Маш-Сервис», в ведомстве которого находится база отдыха).

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