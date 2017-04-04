Клочко выполняет обещания в полтора раза лучше Лысенко

Самым ответственных руководителем области является глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, который за два с лишним года на своем посту выполнил 67% обещаний.
Вплотную к нему идут председатели Черкасской и Сумской областей Юрий Ткаченко и Николай Клочко, которые сдержали 65% и 61% своих обещаний соответственно.
Среди меров самым ответственным сегодня является городской председатель Тернополя Сергей Надал, который сдержал 62% своих обещаний. Второе место по выполненным обещаниях держит мэр Херсона Владимир Николаенко - его рейтинг ответственности составляет 53%. У мэра Сум Александра Лысенко 38% выполненных обещаний и 11-ое место.
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