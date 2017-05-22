За вторник на Сумщине полицейские разоблачили 11 краж

На кражах денежных средств со счетов двух местных организаций «погорел» 35-летний сотрудник одного из финансовых учреждений Ахтырки. Мужчина незаконным способом снял с банковских счетов этих организаций более 20 тысяч гривен. Такая изобретательность последнего может стоить ему лишением свободы на срок до трех лет.
Еще тысячу гривен и садовый инструмент из дома пожилой жительницы одного из сел Краснопольского района украл ее 42-летний односельчанин.
Двух воров разоблачили полицейские Сум. Так, сразу на двух кражах одежды из одного из супермаркетов города попался 31-летний сумчанин. Как установили правоохранители, мужчина своими действиями нанес ущерб торговому заведению на общую сумму около полутора тысяч гривен. А 45-летнего сумчанина местные полицейские подозревают в похищении четырех автомобильных дисков и трех колес, которые он вынес из чужого подвала одной из многоэтажек города.
Кражи сразу двух велосипедов раскрыли полицейские Конотопского района. В обоих случаях вором оказался 23-летний житель одного из сел района. Мужчина ночью похитил оба велосипеда, которые были оставлены их владельцами возле дома культуры в соседнем селе. Правоохранителям удалось найти и изъять похищенные двухколесники. По завершению соответствующих следственных действий они будут возвращены их владельцам.
Кражу велосипеда раскрыли и Недригайловские полицейские. Злоумышленником оказался 43-летний житель района. И в этом случае, правоохранителям тоже удалось найти и изъять похищенное транспортное средство.
В Белополье полицейские в краже электродвигателя и 25 литров дизтоплива с территории одного из местных предприятий, разоблачили 16-летнего местного подростка.
По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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