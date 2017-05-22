В Сумах поймали пьяного скутериста без прав Патрульная полиция Сум напоминает: водители мототранспорта также участники дорожного движения, которые имеют свои права и обязанности.

Во время патрулирования улицы Юбилейной экипаж патрульных заметил водителя скутера Viper, который двигался без мотошлема. Стражи порядка остановили его.

Гражданин не имел документов на право управления данным видом транспортного средства. При этом, у него были заметны признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое в присутствии 2 свидетелей проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у него 0,56 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на него 2 админматериала – по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.