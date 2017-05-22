В Сумах дачники задержали вора

На днях, утром, патрульные получили сообщение о том, что на территории садового общества по улице Белопольское шоссе, граждане задержали вора. Стражи порядка оперативно прибыли на место правонарушения, где обнаружили 21-летнего задержанного. Им оказался житель областного центра.
В пакете, который был у него, находились металлические краны, которые используются для полива приусадебных участков. Задержанный гражданин свою вину признал.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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