В Сумах дачники задержали вора В Сумах задержали мужчину, который решил обокрасть садовое общество.

На днях, утром, патрульные получили сообщение о том, что на территории садового общества по улице Белопольское шоссе, граждане задержали вора. Стражи порядка оперативно прибыли на место правонарушения, где обнаружили 21-летнего задержанного. Им оказался житель областного центра.

В пакете, который был у него, находились металлические краны, которые используются для полива приусадебных участков. Задержанный гражданин свою вину признал.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.