В Сумах пьяный водитель без прав убегал от копов Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого водителя, который пытался избежать ответственности.

Патрулируя улицу Сергея Табалы, экипаж патрульных обнаружил автомобиль ВАЗ-2103, водитель которого нарушил ПДД. Инспекторы решили его остановить. Однако водитель проигнорировал требование полицейских. Он увеличил скорость и начал уезжать.

Благодаря слаженным действиям экипажей полицейских, его удалось остановить на улице Родниковой. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у него 1,41 промилле алкоголя. К тому же, он не имел водительского удостоверения.

Патрульные составили на него админматериалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), 122-2 (невыполнение требования об остановке) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.