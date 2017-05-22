В Сумах пьяный водитель без прав убегал от копов

Патрулируя улицу Сергея Табалы, экипаж патрульных обнаружил автомобиль ВАЗ-2103, водитель которого нарушил ПДД. Инспекторы решили его остановить. Однако водитель проигнорировал требование полицейских. Он увеличил скорость и начал уезжать.
Благодаря слаженным действиям экипажей полицейских, его удалось остановить на улице Родниковой. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у него 1,41 промилле алкоголя. К тому же, он не имел водительского удостоверения.
Патрульные составили на него админматериалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), 122-2 (невыполнение требования об остановке) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
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