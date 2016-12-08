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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Розыск без вести пропавшего человека (фото)

Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Горобченко Вячеслава Николаевича, 1989 года рождения, жителя с. Левандивка Роменского района, который 2 июня ушел из дома и пока так и не вернулся.

Об исчезновении мужчины сообщила его родная сестра, которая и рассказала полицейским, что в день исчезновения, около в 15 часов, брат сказал ей, что собирается на местный пруд, чтобы наловить рыбы и раков. Куда именно он направился, на пруд или в другую сторону, заявительница не видела. Но, пока молодой человек в свой дом так и не вернулся.

На момент исчезновения мужчина был одет в черную майку, черную спортивную кофту на молнии, джинсовые бриджи синего цвета, серые кроссовки и черную бейсболку. При себе имел разноцветную клетчатую хозяйственную сумку.

На вид 30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, губы средние, волосы темные, короткие. Имеет татуировку на левой части груди в виде группы крови R2 +.

Работники полиции очень рассчитывают на помощь неравнодушных граждан. Поэтому обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет в розыске человека сообщить в ближайший отдел полиции или в Роменский отдела полиции по телефонам (05448) 5-26-62, 5-25-49, 050-307-99- 34, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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