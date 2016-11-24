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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51164

У Сумах можуть перейменувати кадетський корпус

Народний депутат від Сум Олег Медуниця оприлюднив відповідь Українського інституту національної пам’яті стосовно доцільності перейменування Кадетського корпусу.

Про це політик написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Отримав відповідь на своє звернення від Українського інституту національної пам’яті стосовно доцільності перейменування нашого Кадетського корпусу. На двох сторінках розписані підстави (чим керується Інститут, надаючи відповідь). Висновок Інституту - цитую:

"У цьому зв’язку подальше використання такої назви становить потенційну загрозу національній безпеці України. З огляду на це, Інститут підтримує пропозицію щодо необхідності перейменування державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою..., а також вважає доцільним розглянути питання щодо перейменування усіх навчальних, освітньо-виховних закладів, у назві яких використовується термін "кадетський/кадетський корпус" як таких, що не відповідають Стратегії національно-патріотичного виховання молоді на 2010-2020 роки…»

Дякую Миколі Лаврику та Олександру Сугоняко за підтримку. Чекаємо на відповідне рішення Міносвіти», - написа нардеп.

Общество Кадетский корпус Олег Медуница
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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