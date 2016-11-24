У Сумах можуть перейменувати кадетський корпус

Про це політик написав на своїй сторінці у фейсбуці.
«Отримав відповідь на своє звернення від Українського інституту національної пам’яті стосовно доцільності перейменування нашого Кадетського корпусу. На двох сторінках розписані підстави (чим керується Інститут, надаючи відповідь). Висновок Інституту - цитую:
"У цьому зв’язку подальше використання такої назви становить потенційну загрозу національній безпеці України. З огляду на це, Інститут підтримує пропозицію щодо необхідності перейменування державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою..., а також вважає доцільним розглянути питання щодо перейменування усіх навчальних, освітньо-виховних закладів, у назві яких використовується термін "кадетський/кадетський корпус" як таких, що не відповідають Стратегії національно-патріотичного виховання молоді на 2010-2020 роки…»
Дякую Миколі Лаврику та Олександру Сугоняко за підтримку. Чекаємо на відповідне рішення Міносвіти», - написа нардеп.
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