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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумы» проиграли «Бомжам» в Полтаве

Сумские стритболисты стали вторыми на Полтавщине.

3 июня в селе Глоды (Полтавская область) прошел турнир по стритболу в рамках соревнований USL 3×3. В турнире приняли участие 21 команда, среди которых было две из Сум: «Суммы» и «Podliva». Команды были разделены на 5 групп, пишет sportclub.sumy.ua.

Наши команды попали в одну отборочную группу. В первой игре «Сумы» победили «Suns» 12-4, а «Podliva» в тяжелой борьбе уступила «Alt-J» 9-10. Во втором туре группового этапа «Podliva» победила «Suns» 13-10, а «Сумы» встретили сопротивление от «Alt-J», но все же праздновали победу 9-8. В третьей игре сумские команды встретились между собой, где «Сумы» уничтожили «Podliva» 18-1. Таким образом, «Сумы» заняли первое место в группе и путевку в плей-офф, а «Podliva» с одной победой расположилась на третьем месте в группе и 13-ом в общем рейтинге.

На пути к финалу сумские стритболисты сначала в 1/4 финала победили «Ураган update» 11-8, затем в полуфинале поиздевались над первым номером по рейтингу в турнире - «KR City» 21-8.

В финальной игре «Сумы» играли с «Бомжами» (2-я команда рейтинге), где уступили со счетом 14-20. В итоге «Сумы» заработали 85 очков для своего рейтинга.

В Сумах стритбольный турнир планируют провести 27 июля.

Спорт Стритбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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