В Сумах переформатируют Совет участников боевых действий На сайте мэрии появилось объявление о сборе предложений по переформатированию Совета участников боевых действий и членов семей погибших воинов при городском голове.

По итогам рассмотрения вопросов на пленарном заседании ХХVII сессии Сумского городского совета 31 мая 2017 года начат сбор предложений от общественных организаций и союзов участников боевых действий на Востоке Украины относительно деятельности и состава Совета участников боевых действий и членов семей погибших воинов при городском голове.

Предложения принимаются на имя городского головы до 1 июля 2017 года. Обращаться по адресу: площадь Независимости, 2, 1-й этаж, каб. № 7.

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