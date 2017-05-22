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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:484

В Сумах переформатируют Совет участников боевых действий

На сайте мэрии появилось объявление о сборе предложений по переформатированию Совета участников боевых действий и членов семей погибших воинов при городском голове.

По итогам рассмотрения вопросов на пленарном заседании ХХVII сессии Сумского городского совета 31 мая 2017 года начат сбор предложений от общественных организаций и союзов участников боевых действий на Востоке Украины относительно деятельности и состава Совета участников боевых действий и членов семей погибших воинов при городском голове.

Предложения принимаются на имя городского головы до 1 июля 2017 года. Обращаться по адресу: площадь Независимости, 2, 1-й этаж, каб. № 7.

Время работы: понедельник-четверг - с 8:00 до 17:15, пятница - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00.

Суббота и воскресенье - выходные.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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