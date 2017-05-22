В Сумах боллард повредил автомобиль

Как сообщил водитель поврежденного автомобиля, он следовал за автомобилем, который проезжал в центр города, как внезапно послышался удар. О том, что боллард был сегодня отремонтирован, водитель не знал, пишет gorod.sumy.ua.
У автомобиля серьезные технические повреждения. Предположительно пробит радиатор и повреждена балка.
На месте происшествия образовалась пробка. Техслужба отключила боллард, который в ДТП не пострадал, и убрала один из столбиков.
На месте ДТП работала патрульная полиция.
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