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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44158

В Сумах боллард повредил автомобиль

Сегодня, 7 июня, около полудня в очередной раз отремонтированный и начавший работать с утра боллард в пер. Терезова в центре Сум стал причиной ДТП.

Как сообщил водитель поврежденного автомобиля, он следовал за автомобилем, который проезжал в центр города, как внезапно послышался удар. О том, что боллард был сегодня отремонтирован, водитель не знал, пишет gorod.sumy.ua.

У автомобиля серьезные технические повреждения. Предположительно пробит радиатор и повреждена балка.

На месте происшествия образовалась пробка. Техслужба отключила боллард, который в ДТП не пострадал, и убрала один из столбиков.

На месте ДТП работала патрульная полиция.

Право Боллард Дтп
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