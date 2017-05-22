В Сумах боллард повредил автомобиль Сегодня, 7 июня, около полудня в очередной раз отремонтированный и начавший работать с утра боллард в пер. Терезова в центре Сум стал причиной ДТП.

Как сообщил водитель поврежденного автомобиля, он следовал за автомобилем, который проезжал в центр города, как внезапно послышался удар. О том, что боллард был сегодня отремонтирован, водитель не знал, пишет gorod.sumy.ua.

У автомобиля серьезные технические повреждения. Предположительно пробит радиатор и повреждена балка.

На месте происшествия образовалась пробка. Техслужба отключила боллард, который в ДТП не пострадал, и убрала один из столбиков.

На месте ДТП работала патрульная полиция.