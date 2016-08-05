В Сумах появился итальянский мурал 6 июня сумская художница Алина Мизевич завершила свою работу над муралом на стене двухэтажного дома по адресу Покровская площадь, 6.

«Гуляя Сумами, обнаружила на Покровские площади, у пиццерии «Винчензо», частичку Пизы. Сразу появилась идея завершить композицию в соответствии с фасадом дома, чтобы башня вписалась в архитектуру здания. Пыталась рисовать правильно, чтобы краска держалась как можно дольше. Увидим, как она будет реагировать на солнце. Получилось, на мой взгляд, достаточно хорошо», - рассказала художница Sumy Post.