В Сумах появился итальянский мурал

«Гуляя Сумами, обнаружила на Покровские площади, у пиццерии «Винчензо», частичку Пизы. Сразу появилась идея завершить композицию в соответствии с фасадом дома, чтобы башня вписалась в архитектуру здания. Пыталась рисовать правильно, чтобы краска держалась как можно дольше. Увидим, как она будет реагировать на солнце. Получилось, на мой взгляд, достаточно хорошо», - рассказала художница Sumy Post.
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