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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08121

В Сумах появился итальянский мурал

6 июня сумская художница Алина Мизевич завершила свою работу над муралом на стене двухэтажного дома по адресу Покровская площадь, 6.

«Гуляя Сумами, обнаружила на Покровские площади, у пиццерии «Винчензо», частичку Пизы. Сразу появилась идея завершить композицию в соответствии с фасадом дома, чтобы башня вписалась в архитектуру здания. Пыталась рисовать правильно, чтобы краска держалась как можно дольше. Увидим, как она будет реагировать на солнце. Получилось, на мой взгляд, достаточно хорошо», - рассказала художница Sumy Post.

Общество Мурал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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