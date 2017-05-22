В Сумах сбили велосипедиста Сегодня, 7 июня, в Сумах на мосту с ул. Герасима Кондратьева на ул. Прокофьева произошло ДТП с участием велосипедиста.

Авария произошла около 12:00. Как сообщил водитель легковушки, велосипедист ехал в крайней правой полосе, «Волга» двигалась по средней полосе движения. Грузовик, который ехал слева от «Волги», сделал резкий маневр вправо. Чтобы избежать столкновения, 39-летний мужчина, сидевший за рулем легкового авто, тоже съехал вправо, а в это время, велосипедист, по стечению обстоятельств, как утверждает один из участников ДТП, хотел объехать люк, пишет 0542.ua.

В результате, зеркалом машина зацепила 27-летнего велосипедиста, при падении он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Патрульные полицейские на место происшествия вызвали бригаду «Скорой помощи» и оперативно-следственную группу.

В настоящее время пострадавший велосипедист находится в нейрохирургическом отделении больницы г. Сумы. Работники правоохранительных органов приступили к проведению следственных действий.