Ахтырскую ТЭЦ вернули государству Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Сумской области восстановлен контроль государства за одним из стратегических объектов теплоэнергетического комплекса.

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда признано обоснованным апелляционную жалобу прокуратуры и удовлетворен иск в интересах государства в лице регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Сумской области к ООО «Брокэнергия» о внесении изменений в договор аренды целостного имущественного комплекса Ахтырские тепловые сети в части замены арендодателя.

Установлено, что указанное государственное имущество в 1997 году передано в пользование ООО «Брокэнергия» государственным предприятием «Сумыоблэнерго», которое, несмотря на его приватизацию и преобразование в публичное акционерное общество, до настоящего времени оставалось арендодателем по договору.

Как отметил начальник управления прокуратуры области Александр Рубан, согласившись с доводами прокурора, апелляционный суд привел условия договора в соответствие с требованиями действующего законодательства и наделил полномочиями арендодателя - территориальный орган Фонда государственного имущества Украины, отныне все предусмотренные законом возможности эффективного управления Ахтырской ТЭЦ.

Справка: общество с ограниченной ответственностью «Брокэнергия» осуществляет производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и услуг по централизованному отоплению населению г. Ахтырка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.