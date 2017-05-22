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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18152

Ахтырскую ТЭЦ вернули государству

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Сумской области восстановлен контроль государства за одним из стратегических объектов теплоэнергетического комплекса.

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда признано обоснованным апелляционную жалобу прокуратуры и удовлетворен иск в интересах государства в лице регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Сумской области к ООО «Брокэнергия» о внесении изменений в договор аренды целостного имущественного комплекса Ахтырские тепловые сети в части замены арендодателя.

Установлено, что указанное государственное имущество в 1997 году передано в пользование ООО «Брокэнергия» государственным предприятием «Сумыоблэнерго», которое, несмотря на его приватизацию и преобразование в публичное акционерное общество, до настоящего времени оставалось арендодателем по договору.

Как отметил начальник управления прокуратуры области Александр Рубан, согласившись с доводами прокурора, апелляционный суд привел условия договора в соответствие с требованиями действующего законодательства и наделил полномочиями арендодателя - территориальный орган Фонда государственного имущества Украины, отныне все предусмотренные законом возможности эффективного управления Ахтырской ТЭЦ.

Справка: общество с ограниченной ответственностью «Брокэнергия» осуществляет производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и услуг по централизованному отоплению населению г. Ахтырка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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