В Сумах полностью отключили воду на Химгородке, Басах и Пришибе

Без водоснабжения остались дома районов Химгородок и Басы, ул. Сергея Табалы и прилегающих к ним.
По завершении ремонтных работ подача воды будет восстановлена, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью работу Лучанского водозабора будет приостановлено....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по ул. Ахтырской....
На время остановки Тополянского водозабора жителям Курского микрорайона будут подвозить техническую воду....
Со вторника, 6 июня, возможны перебои с водоснабжением в домах Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул. Тополянская и прилегающих к...
КП «Горводоканал» сообщает о проведении ремонтных работ по устранению порыва....