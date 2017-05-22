В Сумах полностью отключили воду на Химгородке, Басах и Пришибе Для ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Ахтырская, 19 сегодня, 7 июня, с 16:00 приостановлена работа Пришибского водозабора.

Без водоснабжения остались дома районов Химгородок и Басы, ул. Сергея Табалы и прилегающих к ним. По завершении ремонтных работ подача воды будет восстановлена, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».