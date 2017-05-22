Из-за сена чуть не сгорел весь дом На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и предотвратили распространение огня на жилой дом.

7 июня в 10:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Мира в г. Ворожба Белопольского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под крыши хозяйственной постройки. Мужчина сразу же вызвал спасателей и пытался самостоятельно укротить пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул профессионального пожарного поста г. Ворожба.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в результате горения сена в помещении образовалось сильное задымление. Силами одного отделения в 11:02 спасатели локализовали возгорание, не допустив его опрокидывания на рядом расположенный жилой дом, а в 12:42 - пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожено 1 т сена и кровля по всей площади, повреждено перекрытие на площади 2 кв.м.