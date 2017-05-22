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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31117

Из-за сена чуть не сгорел весь дом

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и предотвратили распространение огня на жилой дом.

7 июня в 10:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Мира в г. Ворожба Белопольского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под крыши хозяйственной постройки. Мужчина сразу же вызвал спасателей и пытался самостоятельно укротить пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул профессионального пожарного поста г. Ворожба.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в результате горения сена в помещении образовалось сильное задымление. Силами одного отделения в 11:02 спасатели локализовали возгорание, не допустив его опрокидывания на рядом расположенный жилой дом, а в 12:42 - пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожено 1 т сена и кровля по всей площади, повреждено перекрытие на площади 2 кв.м.

Право Пожар
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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