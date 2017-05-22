Еще один иск: сумчанин судится за 3 гривны в маршуртках ФЛП Олийнык

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат Александр Чеботарев.
«Сегодня предъявил исковое заявление исполкому Сумского городского совета. Прошу суд признать незаконным и отменить решение исполкома номер 256 от 16.05.2017 г. которым был установлен тариф на проезд в маршрутках номер 2, 9, 21, 17 А в размере 4, 00 грн», - написал сумчанин.
Речь идет о маршрутках ФЛП Олийнык А.Г.
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